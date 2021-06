Después de la intervención de todos los miembros de la mesa de honor y de Falcón Reyes, la boxeadora porteña agradeció el respaldo que ha tenido de todos los sectores, desde el propio gobierno, entrenadores y del Comité Olímpico.

”Ha sido una preparación larga de cuatro años para poder estar en donde estoy, desde el inicio del ciclo me comprometí a darlo todo para alcanzar esta meta, he tenido el apoyo de mis entrenadores, de autoridades y no puedo dejar de lado a mis formadores que creyeron en mí, como lo son Marcos Hernández y Radamés Hernández”, explicó Cruz Sandoval.