“Primero que nada estoy muy agradecida con el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte por apoyarme y por hacer que yo estuviera aquí, por hacer esto posible. Di lo mejor de mí en mis peleas, el resultado no se dio, pero sabemos que dimos lo mejor de nosotros, sabemos que vienen cosas grandes, esperamos seguir bien el ciclo, con medallas en los próximos eventos”, dijo la seleccionada nacional.

“Ahora me voy con la plata continental, no me conformo, no estoy contenta con la decisión, pero estoy segura que seguiré trabajando muy fuerte para poderle dar mejores resultados a México y a Sinaloa”, externó la medallista de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Lima 2019.

“Estoy muy agradecida, gracias por apoyarme, por estar al pendiente y espero tener buenos y mejores resultados en las próximas competencias”, puntualizó.