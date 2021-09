CULIACÁN._ Este 1 de octubre se llevará a cabo la función “Puños en el Palenque”, organizada por JD Promotions.

El Palenque de la Feria Ganadera contará con el regreso del “showman” Ernesto “Tanque Maravilla” Beltrán, quien estará enfrentando a Francisco “Tigre” Anaya.

Ernesto Beltrán Figueroa vuelve al ring en la capital sinaloense tras participar en una función en Guadalajara, compartiendo escenario con la “Dinastía Chávez”, por lo cual viene con bríos recargados para este siguiente compromiso.

“Me siento muy feliz de regresar a mi tierra, después de casi un año de mi última pelea aquí, vengo feliz, contento y motivado. Pelear en Guadalajara fue una gran experiencia por haber mucho público, en una gran cartelera como lo fue ‘Tributo a los Reyes’, ahora con muchas ganas de pelear en Culiacán”, comentó.

Con 27 años de edad, Beltrán Figueroa sabe que la preparación es primordial para llegar a tope al combate, por lo que no ha dejado el gimnasio.

“Mi preparación ha sido fuerte y constante, peleamos en Guadalajara el 19 de junio, descansé una semana y regresamos al gimnasio, tenía programado ‘un tiro’ a principios de septiembre, pero se nos cayó la pelea, por lo que no hemos dejado de entrenar y venimos bien preparados, falta menos de un mes, pero ya estamos listos para pelear mañana o pasado, no hay ningún problema por eso”, explicó.

El popular “Tanque Maravilla” le dejó un claro mensaje a su próximo rival.

“Simplemente le voy a decir que yo no soy ‘Tamagotchi’ (Buelna), no soy ‘Rafa’ Ortiz, no soy Aarón Guerrero, yo sí te voy a noquear, y que se prepare bien”, sentenció el pugilista culiacanense.