Tatum regresa al Madison, pero Knicks vencen a Celtics

En su esperado regreso al Madison Square Garden, Jayson Tatum firmó 24 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias, pero no pudo evitar la derrota de los Boston Celtics 112-106 frente a los New York Knicks.

El partido fue un vaivén: Boston remontó en el tercer cuarto con triples de Scheierman y el propio Tatum, pero los Knicks respondieron en el cierre con un inspirado Josh Hart, quien selló el triunfo con dos triples decisivos. Hart terminó con 26 puntos, mientras que Jalen Brunson aportó 25 y 10 asistencias, y Karl-Anthony Towns sumó 16 unidades y 12 rebotes.