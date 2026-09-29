Tatum se siente ‘cómodo’ liderando a Celtics tras salida de Brown

BOSTON._ La constante en la trayectoria de Jayson Tatum como estrella de los Boston Celtics ha sido tener a Jaylen Brown como compañero de equipo.

Esa dupla terminó esta temporada baja cuando la directiva de los Celtics decidió cambir a Brown, el MVP de las Finales de la NBA de 2024, a los Filadelfia 76ers. Esta decisión, en gran medida para reducir costos, separó a la dupla más responsable de llevar a Boston al campeonato de la NBA de 2024.

“El negocio de la NBA siempre influye. Y lo he visto en mis casi 10 años en esta liga”, dijo Tatum durante el día de prensa de los Celtics el lunes. “Para mí, se trata más bien de estar agradecido por lo que logramos y por lo que él significa para esta ciudad y para esta organización. Los altibajos de nuestra carrera, de los que pudimos crecer y aprender, nos convirtieron en los jugadores que somos hoy. Así que, simplemente, estoy agradecido por esos nueve años”.

La cercanía - o la falta de ella - entre Tatum y Brown fuera de la cancha fue tema de conversación durante su tiempo juntos como compañeros de equipo, especialmente cuando se hizo evidente que tener dos contratos de 300 millones de dólares sería insostenible para la salud financiera del equipo en cuanto al límite salarial.

Finalmente, se optó por retener a Tatum, enviando a Brown a un rival de la misma división que, tras fichar a LeBron James esta temporada baja, se ha convertido repentinamente en un contendiente en la Conferencia Este.

Esto ha puesto a Tatum en el punto de mira, seis veces All-Star y cinco veces seleccionado para el All-NBA, como el líder indiscutible de los Celtics al comenzar su primera temporada completa tras la rotura del tendón de Aquiles sufrida durante los playoffs de la NBA de 2025.

Dijo estar listo para asumir el reto de liderar la nueva versión de los Celtics, que recuperó a Paul George en el intercambio y sumó al pívot Mitchell Robinson y al base Mike Conley Jr.

“Sí, me siento muy cómodo. Este es mi décimo año”, dijo Tatum. “El liderazgo abarca muchas cosas. La más importante es la conciencia. Autoconciencia, conciencia del grupo. Y simplemente entender que todos tenemos un rol y que estamos juntos en esto. Así que se ve diferente para cada persona”.

El entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, dijo que el estilo del equipo no necesariamente cambiará sin Brown.

“No creo que se trate necesariamente de decir ‘sin Jaylen’”, dijo Mazzulla. “Cada año llegan jugadores nuevos, otros veteranos, y los mismos jugadores que ya teníamos vuelven a mejorar su juego y se ven diferentes. Así que no se trata tanto de cómo se vería el equipo sin uno u otro jugador, sino de nuestra plantilla y cómo podemos aprovechar las fortalezas y el talento que tenemos”.

Tatum describe su salud como “excelente”. Tatum cumplió 16 meses desde su cirugía del tendón de Aquiles y afirmó estar listo para jugar tras perderse el Juego 7 de la primera ronda de los playoffs de Boston contra los Sixers la temporada pasada.

“Me siento genial teniendo esta pretemporada para fortalecerme”, dijo. “Para ser más explosivo y trabajar mi cuerpo en su totalidad. Obviamente me siento mucho mejor que el año pasado por estas fechas, y estoy emocionado y agradecido por ello”.

George dice estar listo para apoyar a Tatum “en todos los aspectos”. Si alguien sabe lo que es intentar regresar a la cancha después de una lesión grave, es George. Se perdió casi toda la temporada 2014-2015 de la NBA con los Indiana Pacers tras sufrir una fractura compuesta en la pierna derecha durante un partido de entrenamiento con la selección de Estados Unidos.

Reiteró que ve su papel esta temporada como el de cubrir cualquier necesidad en la cancha.

“Obviamente, JT es el jugador clave”, dijo George. “Estoy aquí para apoyarlo en todos los aspectos. Siempre me he enorgullecido de no limitarme a una sola cosa, sino de poder desempeñar cualquier rol que se requiera, manteniendo un alto nivel de rendimiento. Así es como veo mi presencia aquí”.