Taylor afirmó que le intriga cómo es que las televisiones se enteran de dónde está en el estadio y que no tiene idea si la están viendo comer, hablar o festejar alguna jugada.

“No sé cómo saben en qué palco estoy. La cámara está a media milla de distancia, no sabes en donde, y no sabes cuándo te van a poner en la transmisión. No sé si apareceré 17 veces o una. Solo estoy ahí para apoyar a Travis, no tengo idea de si me están poniendo demasiado y molestando a algunos papás, Brads y Chads“.

(Con información de Claro Sports)