El conjunto de Estrellas Globales partía con ventaja al contar en sus filas con los dos principales candidatos al MVP . Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic estaban en el mismo equipo. Sin embargo, las Estrellas Jóvenes no querían que fuese una victoria fácil, por lo que el juego se tornó en un toma y dame. Ambos querían llegar a 40 para avanzar a la siguiente instancia.

SAN FRANCISCO._ Uno de los atractivos para el NBA All Star Game 2025 es el formato que se utilizó, cambiando del tradicional partido entre la Conferencia Este y Oeste a una mini competición. Por ello, para este domingo 16 de febrero se esperaba que las emociones fueran muchas en el Chase Center de San Francisco , la casa de este evento.

Para el partido que definía el campeón había tensión, algo que no es habitual en el Juego de Estrellas de la NBA. Ambos conjuntos querían salir del Chase Center como ganadores.

No obstante, en una racha de puntos, los dirigidos por Charles Barkley se llevaron la victoria de manera cómoda, con marcador de 41-32. Allí, la figura fue el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, con 12 unidades.

El encuentro inició con todo a favor para los veteranos al plasmar un parcial de 11-0. Las cosas no le salían a los extranjeros, que no podían embocar a canasta, lo cual era aprovechado por el Team Shaq para establecer diferencias. Al final los de Charles Barkley no se recuperaron y la victoria fue para los experimentados norteamericanos, quienes tuvieron como mejor exponente Jayson Tatum, con 15 puntos.

No obstante, el que acaparó los focos con sus triples fue el histórico base de Golden State Warriors, que anotó 12 tantos producto de cuatro triples, uno de ellos desde la mitad de la cancha.