Con la mira bien puesta en el presente año, Jesús mantiene firme la meta de seguir trascendiendo y para ello buscará peleas de alto nivel.

“Este 2024 tengo muchas ganas de pelear por un título nacional, salir fuera del país y creo que este año será el bueno para lograr esta meta que traigo, de la mano de JD Promotions que nos está brindando todo el apoyo y esperamos contar con ellos para pelear por un título”, añadió.

Para concluir, el popular “Bala” se medirá ante Jonathan “Perita” Escobedo en pelea a 8 rounds pactada en 65 kgs, por lo que invita a sus seguidores a que se den cita y lo apoyen en este difícil compromiso.

“Que estén muy atentos porque nos hemos estado preparando muy fuerte y he hecho muy buenas peleas, esta no será la excepción y que no falten este próximo 22 de marzo en el Salón Figlostase, vamos a estar brindándoles un muy buen espectáculo con el ‘Perita’ Escobedo y del cual van a salir muy contentos”, cerró.