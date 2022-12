LOS MOCHIS._ Después de 22 años el municipio de Ahome, a través del Instituto Municipal del Deporte de Ahome (IMDA), reabrió las puertas del Salón de la Fama con la entronización de cinco personajes destacados.

Con 17 entronizados, en la clase 2022 se suman Teodoro Higuera, ex beisbolista; Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador; Ygnacio Martínez Barrios ex atleta; Octavio Ibarra Cota y Héctor Islas López, ambos cronistas deportivos.