Luego de que el mexicano venciera a Édgar Berlanga la noche del 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, se ha revelado que el estadounidense Terence Crawford lleva la delantera para enfrentar al peleador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez.

Aunque no se sabe si de la pelea hay negociaciones avanzadas, asegura que los detalles se ultimarían para que el próximo mes de mayo, el mexicano vuelva a defender sus campeonatos, esto según lo que compartió el periodista Sean Zittel.

Según lo que compartió el periodista, quien estuvo presente durante la pelea entre “Canelo” y Edgar Berlanga, aseguró que fue precisamente en Las Vegas que se habló sobre este tema. Esto fue lo que reveló para el canal The Porter Way Podcast.

“Lo que escuché en Las Vegas esa semana (de la pelea) de personas que obtuvieron buena información en el campamento de ‘Canelo’, es que la pelea con Crawford es una posibilidad muy real”.

Terence Crawford se proclamó campeón welter hace un año, por lo que su interés por enfrentarse al mexicano creció desde entonces. Aunque ha tenido que formarse en una larga fila que incluía hasta entonces a David Benavidez como principal aspirante, ahora que ha cambiado de categoría, podría ser la oportunidad de Crawford para pelear contra Saúl.

“Canelo” Álvarez pide 150 millones de dólares para enfrentar a Bud, sin embargo, para Crawford no sería ningún problema subir las tres divisiones que le hacen falta, por lo que parece ser que el jeque árabe Turki Al-Alshikh no tendría problema con invertir unos cuantos millones para que esto ocurra.

“Sólo quiero ser claro: estaba compartiendo cosas que escuché durante la última semana de pelea de quienes están más cerca de la información que yo. He escuchado que no hay nada confirmado, en absoluto. Dicho esto, no me sorprendería si fuera la próxima (pelea)”.