El “Terrible” tuvo recientemente actividad en Tijuana, Baja California, pero eso no le será impedimento para dar un gran espectáculo ante el ex retador al título mundial en pelea pactada a 10 asaltos en los pesos superligeros.

Sabe que no saldrá como el favorito, sin embargo, tratará de dar la sorpresa frente a José Félix Jr. en el evento estelar de King’s Return desde las instalaciones de TVP Culiacán.

“Vengo de una pelea, pero eso no nos va afectar porque con la fisioterapia y las vitaminas me he sentido mucho mejor. Tenemos buena condición porque hemos estado corriendo, entrenando y vamos a sacar esta pelea con mucha experiencia. Será una pelea como las de mis mejores tiempos”.

El culiacanense apostará a su experiencia de más de 60 peleas profesionales y a su poder en los puños que lo ha caracterizado para detener a Félix Jr., a quien mostró respeto, pero sin achicarse ante su rival.

“Sabemos de la pegada que tiene Josesito, que ha peleado con grandes boxeadores. Estamos hablando de un rival con nombre, llegó a estar clasificado mundial, pero nosotros le vamos a complicar la pelea con nuestro boxeo, lo vamos a manejar y de este lado también tenemos pegada, así que las balas perdidas existen como dice Chávez”.

Bórquez ve como el mayor peligro el ánimo de Josesito por su regreso al boxeo, algo que solamente se puede ver igualado por las ganas que tiene el boxeador de 37 años de edad de dar la sorpresa y robarse el espectáculo en la noche.

“Él viene de un retiro y viene con más ganas, quiere volver a despuntar y no será para nada fácil. Será una pelea dura, él va a querer hacer lo suyo y yo también, él quiere sobresalir de nuevo y yo le quiero, entonces solamente nos queda esperar un peleón”.

La pelea José Félix Jr. contra Adalberto Bórquez estará disponible en pago por evento totalmente en vivo por FITE TV y será retransmitida al día siguiente en Estados Unidos por LATV y en México por Televisoras del Pacífico (TVP) y XtiTV.