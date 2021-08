El número 6 del tenis mundial, Dominic Thiem, ha anunciado que se perderá lo que resta de temporada debido a una lesión en la muñeca.

“Desgraciadamente he tenido que ser baja en el US Open y me perderé lo que resta de temporada 2021”, explicó Thiem en un comunicado en sus redes sociales. “Estoy muy decepcionado por no poder defender el título en Nueva York, pero no me he recuperado de la lesión de muñeca que sufrí en junio en Mallorca”.