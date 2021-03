Tiene nuevo oponente

MIAMI._ Una vez superado el trámite ante Avni Yildirim, Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene en lista su siguiente rival, Billy Joe Saunders, campeón de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo al que enfrentará el 8 de mayo.

Apenas finalizó su encuentro, se hizo oficial el enfrentamiento, en el cual Canelo tendrá un oponente mucho más calificado, algo que reconoció dado su correoso estilo.

“Dicen que los estilos hacen las peleas, voy a dar todo de mí, sabemos que puede ser un estilo enfadoso, pero tengo pelear por él para ganar el campeonato”, comentó en entrevista para ESPN.

“Es una pelea donde me va a costar trabajo los primeros asaltos por el movimiento de Saunders, aparte es un peleador zurdo. Sin embargo, en el nivel en el que estoy me tengo que acoplar a cualquier estilo y estoy listo para lo que sea”, añadió.

En caso de vencer a Joe Saunders, Canelo enfrentará enseguida a Caleb Plant, campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo con la intención de acaparar todos los títulos mundiales en ese peso.

Respecto a esos retos que se le vienen por delante, el tapatío señaló que debe aprovechar ese gran momento, confiado en que su preparación le dará para aguantar todo el trajín.

“Amo estar en el boxeo, entrenando, para mí es un día más en la oficina. Me separo de los demás, me encanta estar activo, soy disciplinado y si no es ahora, ¿cuándo?”.