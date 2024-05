Yaen Sáenz Cabrera logró el primer triunfo ante el representante de San Luis Potosí en la Sub 12 Varonil, ganando el segundo punto Rayda Eliza Leal Ruiz en la 17-20 Femenil, mientras que Francisco Paredes Guzmán,17-20 Varonil, igualó ante el local de Campeche.

Quienes no tuvieron tanta suerte fueron Mariana Félix León (13-16 Años Femenil), al perder ante Oaxaca; César Armando Aroche Ramos (13-16 Años Varonil) también sufrió una derrota ante el Estado de México; Dante Aldebaran Valverde González (13-16 Años Varonil) cayó con el representante de Yucatán, y Alexia Lizbeh Inzunza Becerra no tuvo un buen inicio y perdió en su primer partida, en la categoría Sub 12 Femenil.