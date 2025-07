Una nota manuscrita encontrada en su cuerpo hacía referencia directa a la NFL y a la encefalopatía traumática crónica (ETC), enfermedad cerebral degenerativa vinculada a traumatismos repetitivos en deportes de contacto. Tamura solicitaba que su cerebro fuera estudiado tras su muerte y citaba al ex jugador Terry Long, quien también padeció ETC y murió por suicidio.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que un empleado de la liga resultó gravemente herido y se encuentra en estado estable. La NFL reforzará la seguridad en sus oficinas y ofreció apoyo a las familias afectadas.

“Uno de nuestros empleados resultó gravemente herido en este ataque. Actualmente se encuentra en el hospital y en estado estable”, escribió Goodell en el memorándum. “El personal de la NFL se encuentra en el hospital y estamos apoyando a su familia. Creemos que todos nuestros empleados están a salvo y localizados, y que el edificio ha sido casi despejado.