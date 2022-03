“Me siento muy contento de volver a pelear acá en Mazatlán ante la afición mazatleca, que siempre me ha motivado. Me siento muy bien, siento que vamos a dar una gran pelea”, dijo Aréchiga.

“Vengo con las ganas de ganar porque tenía un rato sin pelear, mi cuerpo me lo pide y siento que no estoy nervioso, porque a pesar de que mi rival va invicto, he peleado con peleadores con mayor récord”, dijo Valdez.

“Me motiva mucho pelear con un boxeador experimentado como él, pues me hace querer salir con todo para buscar la victoria, la cual me gustaría fuera contundente, para ver de qué estoy hecho y ver si estoy listo para dar el salto a las grandes ligas”.

“La verdad es que venimos con buena preparación, pues no sé mucho del estilo de pelea de él, pero poco a poco se va a dar y nos vamos a estudiar desde el primer round, pero no me espanta, al contrario, me da más motivación medirme con alguien como él”.

Tendrá el ‘Bebé’ Vega la coestelar

Quien también volverá a tener actividad en el puerto después de casi dos años será Rubén “Bebé” Vega, el cual se estará enfrentando al regiomontano Bralton Muñoz, en el peso Super Gallo a 8 rounds, como parte de la pelea coestelar la cual será muy esperada, ya que Vega viene de una derrota en su anterior combate.