Por su parte, Claudia Singh agradeció todo el apoyo que recibió este torneo por parte de los ex alumnos del Tec de Monterrey.

“Muy emocionada con esta primera edición del Blue Open Exatec aquí en Culiacán, Sinaloa. Quiero agradecer la presencia a tanto Exatec que he saludado, agradecer a los que están aquí de Culiacán, golfistas que vinieron de Mazatlán, de Guamúchil y a los que vienen de Monterrey, no me queda más que darles todo mi agradecimiento”, finalizó.

La ceremonia de clausura contó con la participación de la compañía de canto y al grupo de baile folclórico, así como una rifa en tómbola,