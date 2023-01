CULIACÁN._ El Maratón Internacional de Culiacán fue todo un éxito, los patrocinadores respondieron, hubo una nutrida participación de atletas y el gran apoyo del Gobierno Municipal y Estatal se hizo presente para que la próxima edición se lleve a cabo con buenos pronósticos.

El presidente del MIC-2023, Miguel Corral Rocha, acompañado de Sheyla Patricia Salazar Sánchez de Mercadotecnia del Maratón, indicó que la fiesta atlética registró una participación de 3 mil 280 corredores para las rutas de 5, 21 y 42 kilómetros, más los grupos de banderas integrados por empleados de diferentes empresas.

El presidente del MIC-2023, agradeció el gran apoyo que brindó el Ayuntamiento de Culiacán a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física y al Gobierno del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al brindar todas las facilidades para seguridad y atención medica que requieren los corredores durante toda la ruta.

De igual manera, agradeció que aún y cuando por convocatoria estaba especificado que en esta edición no habría premiación los patrocinadores Calzapato, Cometur, Coppel, Deportenis, Agua Miller, Maja, Zucarne, Cimaco, Farmacias del Ahorro, LTH, Casa Ley, entre otros respondieron y fueron ellos quienes decidieron que rutas premiarían.

También informó que la carrera está certificada por la Federación Nacional e Internacional de Atletismo y de ahí el éxito que logramos con un saldo blanco, que permitió generar recursos para poder liquidar adeudos que teníamos, luego de la cancelación de la edición pasada.

“Quiero informarles que fuimos sancionados por la Federación Mexicana de Atletismo, debido a que se registraron algunas situaciones que violan los lineamientos oficiales que se dictan en una carrera, como fue el hecho del fotógrafo que se lanzó a centímetros de la meta y provocó la caída del ganador general de la Maratón Internacional de Culiacán 2023”.

Son situaciones -dijo- que no deben pasar, porque el corredor cuando lleva un recorrido de 42 kilómetros, sus reflejos y fortaleza no reaccionan de manera correcta, debido al agotamiento físico y mental que lleva realizado, por lo tanto gente externa al evento, no deben ingresar a ruta y mucho menos a la llegada de meta, desde el inicio hasta finalizar dicha justa competitiva.