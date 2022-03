Aproximadamente mes y medio después de anunciar su retiro, Tom Brady anunció que regresará para la próxima temporada con Tampa Bay Buccaneers.

A través de su cuenta de Twitter, Brady hizo el anuncio de su regreso por una temporada más a la NFL, la número 23 en su brillante carrera.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG”, publicó el mariscal de campo.