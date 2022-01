Poco más le quedaba por demostrar a Tom Brady. Sus éxitos hablan por sí solos para definirlo como el mejor de todos los tiempos (‘GOAT’, como lo llaman en Estados Unidos). Ha ganado siete Super Bowl, más que nadie en la historia (de hecho, ninguna franquicia tiene más de seis). Las primeras seis las ganó con los New England Patriots, equipo con el que entró en la liga allá por el año 2000, y donde pasó 20 años de leyenda de la mano de Bill Belichick. La última la ganó el año pasado, en su primera temporada con los Tampa Bay Buccaneers.

Pero la carrera de Brady no siempre ha sido un camino de rosas. Seleccionado en el puesto 199 del Draft de 2000, pocos pensaban que ese quarterback de Michigan, con un cuerpo nada atlético, podría convertirse en un jugador importante en una liga tan exigente. Su primer año se lo pasó en el banquillo y, en el segundo, la lesión de Drew Bledsoe le abrió la puerta para hacerse con una titularidad que no volvió a soltar nunca más. Acabó llevando a los Patriots a ganar el primer Super Bowl de su historia en ese 2001. Las dos siguientes llegaron en 2003 y 2004. Las tres restantes con Patriots vinieron en 2014, 2016 y 2018. Por el medio dejó momentos de leyenda, como la Super Bowl en la que remontó a los Atlanta Falcons un 28-3. Fue en 2020 cuando Brady sorprendió al planeta anunciando su marcha de New England tras 20 años. Escogió como destino Tampa Bay, y ese mismo año demostró que no se había equivocado con su elección ganando su séptimo campeonato.