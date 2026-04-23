$!Torneo Anual de Tenis regresa al Club Cardones con más de 150 jugadores

MAZATLÁN._ Del 12 al 17 del próximo mayo y con la participación de alrededor de 150 tenistas tendrá lugar en Club Cardones la segunda edición del Torneo Anual de Tenis. En conferencia de prensa en las instalaciones sede se llevó a cabo la presentación de la competencia.

Arturo Arévalo, coordinador del evento y pro del lugar en la disciplina, encabezó el anuncio al lado de Mario Prado, coordinador de Ligas y Clubes del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, y Jesús Alberto Anaya, coordinador de medios del club anfitrión. El año pasado se contó con 140 jugadores y en la venidera edición la asistencia estimada es de 150 distribuidos en las categorías Dobles A-B, Dobles C y Dobles D en las ramas varonil y femenil. Habrá modalidad de Singles en Infantil (Intermedia y Avanzados). El costo de inscripción es de 750 pesos en adultos y 500 en niños que incluye una playera, un vale de consumo de 250 pesos y pelotas de juego.