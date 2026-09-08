FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes expresar nuestro sentir por los acontecimientos que se han registrado en nuestro Mazatlán y que han incidido en una baja en la economía, lo que se ve, no se platica. Por lo que deseamos sinceramente que nuestras autoridades cumplan con su cometido y finalmente regresen a la calma y frenen esos hechos que la verdad, nos ponen en estado de alerta. Es muy incómodo, la verdad, y eso no se platica.... Acción pues aunque en ello vayamos de la mano con nuestras autoridades, pero primero necesitamos la seguridad de que vamos a ir en ese sentido, de la mano y no cada quien por su lado... Unidad es la palabra...

CAMPESTRE INDEPENDIENTE. – Este sábado a partir de la 1 de la tarde se realizará una edición más del Torneo de la Independencia que se desarrolla año con año en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, que con modificaciones y todo, conserva en algo las tradiciones y, sobre todo, de las prácticas que llevaron al golf a las alturas que actualmente posee.

Se trata de un evento que se convertirá en un campo par 27, es decir, los nueve hoyos tendrán una distancia accesible para que los jugadores que se registren que serán 54 en total, puedan acceder de un solo golpe a los 9 hoyos, con lo que prácticamente se convierte en campo de 9 hoyos pero con sólo pares tres.

Es una divertida acometida para que los jugadores puedan acceder a uno o varios premios de acuerdo con la distancia en que depositen la esférica en cada uno de los hoyos, y al final de cuentas, a los mejores acercamientos en todos los hoyos, hasta un número de 5, tendrán su recompensa consistente en premios en efectivo a los cuatro mejores y al quinto, una docena de pelotas.

Ya se encuentran registrados alrededor de 40, por lo que la cifra de plazas para nuevos jugadores se reduce considerablemente y posiblemente por ahí del jueves o viernes, se tenga cupo lleno.

Por nuestra parte, una vez más nos apartamos de participar, pero lo haremos a través de otras personas, para compensar el hecho de que no estemos presentes como jugador, pero sí aportando nuestro granito de arena.

El costo de inscripción es de 2 mil pesos por jugador, lo que pueden hacer en las instalaciones del Campestre con Paty o Agustín.

La salida será por escopetazo a la 1 de la tarde y al final del recorrido y conocidos los ganadores, se procederá a la entrega de los premiso en el desarrollo de una comida para festejar un aniversario más de nuestra Independencia

No hay que perderse este tradicional festejo...

ONOMÁSTICO. - Y nosotros nos vamos mañana jueves al Campestre para celebrar en rueda de práctica rutinaria, el aniversario de nuestro amigo Francisco Murrieta, y al final de la misma, los brindis acostumbrados con una botanita.

Desde aquí, nuestro sincero abrazo de felicitación...

Y el domingo otro más, de Pepe Vázquez que reunirá a toda la vazquiza, vaya que somos varios, con los mismos fines, celebrar un aniversario más de su natalicio.

Que sea para bien...

TORNEO NETO FELTON. – Y hablando se festejos de aniversario, a feliz término llegó el torneo Neto Felton que por tercera ocasión se realizó con miras a festejar un aniversario más de su natalicio.

Los comentarios generalizados son buenos, pero surgieron algunas situaciones que habrá que revisar por parte de mi buen amigo Neto a quien expresamos nuestra felicitación sincera por llevar adelante este evento, y que conlleven a que se recupere una imagen que prevalece en un buen sector de jugadores, con motivos de funcionamiento del torneo.

Por ahí se le coló una persona que no tiene ni pizca de lo que es un evento “fraterno” de amigos del Neto y que tomó las cosas con estricta rigurosidad, como si fuera un evento profesional, lo que dista mucho de ser...

Cuando gustes cambiamos impresiones mi buen Neto, con miras se actitud positiva y hacer que las cosas salgan en términos de 10, tal como lo habías celebrado en las dos anteriores ocasiones en que todo mundo salió feliz al término del evento.

Y nada más....

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta, ahora que la cosa sigue muy caliente en nuestro puerto... Ay nanita...