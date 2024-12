Torneo del Pavo en El Cid

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, pero antes nuestros sinceros deseos de pronta recuperación a las malas noticias que han proliferado entre los compañeros que, de una u otra forma, han formado parte de nuestra convivencia tanto profesional como personal. Son varios, y no queremos herir susceptibilidades, nada más es cuestión de que nos interpreten.

PAVO EL CID. – Nos llegó el lunes anterior, el aviso para convocar a todos los socios y asistentes al campo de golf de El Cid, a la realización de su tradicional Torneo del Pavo que, en beneficio de la navidad de los caddies, se organiza año con año.

En esta ocasión, de acuerdo con la convocatoria, se llevará a cabo mediante el sistema a gogó con parejas formadas por un caddie y un socio o invitado.

El recorrido inicia este sábado a las 10 horas, pero la cita para todos los interesados es a las 9 o a más tardar a las 9.30 horas para tomar una decisión mayoritaria si se hace por two some o bien por three some como el año anterior.

Se trata, con esa iniciativa, se realizar un evento benéfico y que signifique comodidad para todos los jugadores, la intención directa es convivir y aportar para que los caddies de El Cid tengan una navidad con recursos...

Las parejas serían integradas por un caddy y un jugador si así se determina o bien por par de jugadores y un caddy.

Los premios serán interesantes, pavos y charolas de cheves para los ganadores de la categoría única, así como dos más consistentes en pavos para las mejores aproximaciones en par de hoyos.

El costo de inscripción por jugador es de 1 mil pesos para los invitados con carrito compartido o bien de 700 pesos para los socios.

Ya están abiertos los registros y la reunión para determinar el formato sería a las 9:30 de la mañana de este sábado, hay que apoyar a los caddies...

Al final, se procederá a la entrega de los premios a los jugadores...

PAVO CAMPESTRE. – Bien, la comunicación de los organizadores del Torneo del Pavo del Club Campestre de Mazatlán, que se efectuará este sábado 14, es que, a estas alturas, la salida programada para las 11:30 de la mañana ya está saturada, por lo que sólo quedan espacios para los jugadores que deseen participar en la contienda, pero a las 6:30 de la mañana.

O sea que a dos semanas prácticamente del desarrollo de la justa, los jugadores optaron por acudir en masa y apartar espacio en la salida del mediodía, dejando a los que lo deseen, jugar a las 6:30.

Hay mucho interés en participar en la competencia, el costo de inscripción es de 900 pesos por jugador, el formato será por parejas en tres categorías, en la A parejas integradas por jugadores de 0 a 15 de hándicap, en la B los que ostenten de 16 30 de hándicap y en la senior, abierta, con su correspondiente 10% de hándicap de la sumatoria de ambos jugadores.

Los premios serán interesantes a los primeros lugares de cada categoría, así como a las mejores aproximaciones en los cuatro pares tres.

Aún hay lugares y el resultante será aplicado a una mejor navidad de los caddies y trabajadores del campo, tal como se ha efectuado año con año.

LA VAZQUIZA: - Ya habíamos mencionado en entrega anterior, que está próximo a realizarse el tradicional torneo o convivencia llamada La Vazquiza y que congrega año con año a la familia Vázquez González a una jugada en el Club Campestre de Mazatlán, sitio en donde prácticamente nacieron al golf los integrantes del clan del reconocido Bartolo Vázquez.

Claro que por ahí estaremos, el lugar como ya mencionamos: el querido chivero y la fecha, el próximo domingo 15 de diciembre.

