Muy intensas jornadas son las que llevan los caddies porteños en la preparación de sus habilidades para obtener resultados positivos en su intervención en el Nacional de Caddies que ya se prepara para efectuarse por ahí de la tercera semana del mes de agosto

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes comentarles los hechos que se registraron en las celebraciones del Mundial de Futbol que, pese a todo y la derrota del tricolor, nos dejó grato sabor de boca.

LA ELIMINACIÓN. – El domingo, nos aprestamos a presenciar al famoso cuarto juego, que la selección de futbol de México había logrado a base de intervenciones perfectas, sin goles en contra y con el brazo en alto. Ante la escuadra de Ecuador, fue la misma cantaleta y resultado, no había goles en contra y la eliminación sin sombra de duda... tocaba disputar el quinto partido ante Inglaterra, el famoso pase a cuartos de final, por ello, la esperanza de los aficionados mexicanos no se hizo esperar, millones nos preparamos para ello, pero al final de cuentas, la victoria se negó sistemáticamente ante una defensiva férrea y un ataque también sistemático y hasta aplastante de los artilleros mexicanos que vieron su pólvora mojada pero más que otra cosa, por la gran barrera que puso en su arco el guardameta inglés, que tuvo una extraordinaria actuación.

En alguna ocasión, hace alrededor de 40 años, México estuvo en los cuartos de final, pero en aquella ocasión fue menor el número de equipos representativos de otros países los que concurrieron al mundial.

En esta ocasión, el tricolor al mando de Javier Aguirre, hizo las cosas muy bien, pero al final del quinto partido, las cosas no resultaron ante lo ya expuesto: una defensiva que se sacrificó y un ataque que se centró en un sistema.

Pero al final de cuentas, el resultado fue que, en México, demostramos que los mexicanos estuvimos unidos en torno a una esperanza, esa misma que poco a poco, se esfuma ante las actuaciones de políticos corruptos que se han enriquecido a base de actuar en contra de los intereses de México y los mexicanos. Hay una cosa que deseamos puntualizar, en los gobiernos de antes, es cierto, se generaban entes millonarios, pero eran sólo unos cuantos, pero en los actuales, se crean multimillonarios y no son tres o cuatro, son centenas, que usted puede identificar fácilmente.

Sólo nos mantiene el grato sabor de boca de un esfuerzo enorme, de personas que dieron todo en el terreno de juego, pero que al final de cuentas, no tuvieron los resultados apetecidos. Gracias jóvenes seleccionados nacionales por habernos devuelto la esperanza, de confiar en un grupo que supo dar lo mejor de sí, a beneficio de hacernos creer que podemos, que, en breve, las cosas habrán de cambiar para bien.

La esperanza que despertó el tricolor debe seguir viva, no la dejemos morir.

ESTRELLA DEL MAR. – El pasado fin de semana en las preciosas instalaciones del campo Estrella del Mar tuvo lugar un evento que ya se ha hecho costumbre y cumple con el calendario de actividades anunciado por el director del golf en ese campo, Santiago Quirarte.

En realidad, no tuvimos la comunicación con los responsables del evento, pero supimos el domingo que las acciones se realizaron con una buena cantidad de equipos que participaron en el llamado Juego entre Amigos, que al final de cuentas tuvo los resultados apetecidos.

Los nombres de los ganadores se los debemos, sólo el hecho de que no hubo comunicación entre los interesados, un servidor y los que deberían si quieren, que los nombres de los ganadores aparezcan en nuestras líneas.

Felicidades a los que se aventuraron a pasar ratos de intenso calor, ante las condiciones del clima que se hace más intenso ante la cercanía de la playa, que, aunque no parezca, sí afecta a la sensación de calor, y si lo duda, acuda a jugar al escénico campo.

CADDIES. – Muy intensas jornadas son las que llevan los caddies porteños en la preparación de sus habilidades para obtener resultados positivos en su intervención en el Nacional de Caddies que ya se prepara para efectuarse por ahí de la tercera semana del mes de agosto, el entrante ni más ni menos, y el que cuenta ya con la posible participación de 180 jugadores, que ya se comunicaron para hacer su reservación.

De acuerdo con informaciones de Sergio Ruz, principal promotor del torneo que ya llega a más de 25 años, posiblemente la cifra crezca o sea menor, pero eso lo sabremos con el correr de los días para la organización del torneo que ya cuenta con su póster que nos compartirá el partner Gordo Ruiz.