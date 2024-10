Amigo lector de Noroeste, en esta columna veremos por qué el ser humano va siendo solo una cifra más en los hechos que benefician o perjudican el desarrollo sustentable en la humanidad y claro, en la salud del individuo.

Iniciaremos comparando el cuerpo humano con la tierra. Si usted fue de las personas que estudiaron geografía los maestros o usted lo leyó en el libro que la tierra tiene dos terceras partes de agua, pues el cuerpo del humano también, claro este último en las etapas iniciales (desde la concepción el contenido de agua es mayor).

La tierra, por diferentes medios, hace renovar lo que vive sobre ella. Por ejemplo, el agua se evapora, pero al cambio de temperatura se forman nubes y llueve, una vez que llueve muchos seres vivos muestran su “rejuvenecimiento”, por lo tanto es un “trabajo” en equipo, donde diferentes acciones llevan a un acontecimiento que se da en beneficio de la vida en la tierra. Y con esto el ser humano mejora su calidad de vida.

El hombre como género desde tiempo donde solo la historia es testigo, el ser humano siempre trabajo en equipo para su supervivencia, y su relación con la naturaleza no era tan destructiva como en la actualidad, esto porque, bueno la naturaleza es parte fundamental (en un 100%) para la vida de cualquier ser vivo, luego entonces si no trabajamos en equipo con ella (tala de árboles, aquí un ejemplo reciente fue la tala de árboles, que para sembrar o trasponer otros y estos no tienen la condición del árbol nativo, qué sucedió se secaron, no todos, pero sí la mayoría), pero esto es la inteligencia del hombre muchas veces con buenas intenciones, lo que a la naturaleza no vive de estas sí de los hechos y estos sean bien hechos.

Al hombre se le dividió en hombre y mujer (masculino y femenino o hembra y macho), si partimos de la fisiología con todo el rigor científico vemos que el hombre es un ente que muchas veces sus decisiones solo son “ocurrencias” , y porque tiene el poder no hay quien haga que desista en tal o cual decisión, pero no se apega al rigor científico, y a veces ni siquiera a los que tienen experiencia y esto solo va a quedar en un trabajo perdido, es cierto que todo trabajo se inicia a partir de lo empírico, pero esto se va mejorando con trabajo en equipo y es tal mejoría que a priori se aplica en el ser vivo, en este caso en el humano, con daño lo menos posible. Es cierto que todo puede provocar algún daño, pero el fin es que este sea más el beneficio que el perjuicio. Si nos adentramos al cuerpo humano qué sucede, veamos:

El ser humano está compuesto por diferentes órganos y sistemas, estos no trabajan en forma individual, se necesitan de todos en mayor o menor proporción, pero es necesario cada uno para una mejor productividad, por ejemplo, la persona que va a realizar actividad física sea esta deportiva o no, para que se lleve el trabajo muscular sus células necesitan de nutrientes, principalmente oxígeno y nutrimentos, pues bien el corazón debe trabajar lo mejor posible para bombear la sangre y pueda llegar a donde se necesita, el sistema respiratorio los pulmones y todos sus componentes deben funcionar de la mejor manera para que se lleve el intercambio gaseoso y con esto el oxígeno sea transportado por el eritrocito hasta donde se le necesite.

El sistema digestivo al igual su función debe ser de lo mejor para que por medio la digestión y las diferentes estructuras u órganos lleven a cabo su “trabajo” y así los nutrientes sean absorbidos y llevados a donde serán utilizados para la funcionalidad de las células. También el sistema nervioso tiene un participación importante, luego entonces amigo lector de esta columna por qué a partir de hoy no empieza a trabajar en equipo.