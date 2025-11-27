El ser humano es muy “ingrato” con su organismo, y este le acepta su trato, pero le va a “cobrar factura”, en beneficio o en perjuicio, todo de acuerdo a cómo lo trate

Amigo lector de Noroeste, el sistema muscular, también conocido como el motor del organismo, echa mano de diferentes factores para su buen funcionamiento, por lo cual la digestión, al aportar los nutrientes necesarios este por medio de la mitocondria donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs para que los nutrientes se conviertan en energía y así se lleve el trabajo muscular, también el sistema nervioso central es necesario y otros factores que deben de “trabajar en equipo” para la función del músculo.

El ser humano es muy “ingrato” con su organismo, y este le acepta su trato, pero le va a “cobrar factura”, en beneficio o en perjuicio, todo de acuerdo a como lo trate, por esto debemos conocer algo sobre la fisiología del músculo.

Este se va a componer de fibras, y se les va a denominar según la escuela. A.- Las tipo 1 o fibra de trabajo lento, caracterizada por una alta capacidad oxidativa y baja capacidad glucolítica con un alto contenido lipídico y mitocondrial. Requiere de un “alto” flujo sanguíneo durante la actividad muscular y un mayor radio capilar. Esta fibra tiene un metabolismo aeróbico primordialmente. B.- El tipo 2 o fibra de “trabajo rápido no sostenido” se le divide en dos subtipos: Tipo 2b o caracterizado por una pobre capacidad oxidativa y una mayor capacidad glucolítica. Tipo 2ª, cuyas características bioquímicas la sitúan en un punto intermedio entre el tipo 2b y el tipo 1. Tienen un metabolismo anaeróbico predominantemente.

Luego entonces la energía en el músculo se va a producir en la mitocondria, donde la glucosa más oxígeno (ciclo de Krebs) produce ácido pirúvico. La fosfocreatina, cuya concentración sarcoplásmica es de alrededor de 17nM. Por kilogramo de músculo, representa una reserva energética de unas 3.6 kilocalorías, lo que el músculo las va a gastar en las primeras contracciones (tres a cinco contracciones), con esto el individuo se da cuenta que el nivel del metabolismo de los músculos esqueléticos activos y la contribución relativa de la diversas fuentes energéticas para el aporte de ATP están determinadas por la intensidad y la duración de los ejercicios (trabajo muscular).

Los cambios a nivel muscular. Durante el reposo, las resistencias vasculares en los músculos estriados están elevadas: esto es consecuencia de una vasoconstricción arteriocapilar que parece ligada a la acción de noradrenalina sobre los alfareceptores de las paredes vasculares, debido a un fenómeno de autorregulación local, esto se afirma porque en investigaciones que demuestran el hecho de que las resistencias vasculares del antebrazo permanecen normales aun después de simpatectomías definitivas. Este fenómeno, denominado “tono basal”, tiene una importancia vital, ya que si la contracción de estos vasos cesara espontáneamente las resistencias periféricas y la presión arterial descenderán peligrosamente, originándose hipotensión ortostática. Esto puede observarse después de ejercicios intensos, o tras la toma de medicamentos vasodilatadores.

En el ejercicio dinámico las modificaciones son diferentes entre los músculos que trabajan y los que están en “reposo”. A nivel de los músculos que trabajan, se produce una importante vasodilatación de modo que el flujo sanguíneo a esta zona puede aumentar hasta 15 veces en relación al reposo. Esta vasodilatación no puede ser explicada simplemente por efectos de la estimulación simpática. Ya que se ha demostrado experimentalmente que cuando se bloquea la inervación de una zona muscular, y dichos músculos entran en actividad el flujo sanguíneo a los mismos aumenta de modo inmediato.

Es por esto amigo lector de esta columna, que no debe de exponerse a trabajo muscular intenso, y menos si el responsable no tiene los estudios (mínimo licenciatura) en el área de entrenamiento y adecuación muscular, pero si tiene los conocimientos que son importantes, pero no cuenta con equipo para una emergencia de estas (desfibrilador, carro rojo, etc.) igual tenga sus precauciones, porque “mientras haya quien pague, habrá quien venda”.