Se dio paso al Juramento Olímpico. Quienes tomaron el juramento se unieron en el compromiso con la inclusión, la igualdad y la no discriminación en su participación en esta justa.

Entonces, con el la música del “Bolero” de Maurice Ravel y Let Us Cling Together de Queen, la antorcha olímpica llegó al estadio olímpico.

Allí fue llevada por varias glorias del deporte japonés que se fueron pasando el pebetero olímpico, que finalmente fue encendido por la tenista Naomi Osaka, para que así quedaran oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos Tokio 2020.