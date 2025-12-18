Tragedia aérea: muere Greg Biffle, leyenda de NASCAR, junto a su familia en Carolina del Norte

El automovilismo estadounidense se viste de luto. Una avioneta propiedad de la leyenda retirada de la NASCAR, Greg Biffle, se estrelló este jueves por la mañana en el aeropuerto regional de Statesville, Carolina del Norte, cuando se dirigía a Bradenton, Florida.
El siniestro ocurrió a las 10:15 horas y dejó múltiples víctimas mortales, entre ellas el propio piloto, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder.
El accidente fue confirmado por Garrett Mitchell, conocido en redes sociales como Cleetus McFarland y amigo cercano de la familia: “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg, Cristina, Emma y Ryder estaban en ese avión... Estamos devastados”, escribió en Facebook.
El accidente y las condiciones climáticas
La aeronave, un Cessna C550 con matrícula N257BW, propiedad de GB Aviation Leasing LLC, se incendió tras el impacto. El director del aeropuerto, John Ferguson, explicó que el aparato quedó “totalmente calcinado” y que la FAA asumió la investigación.
Según AccuWeather, en el momento del accidente se reportaban condiciones meteorológicas adversas: fuerte llovizna, techo de nubes descendiendo de il 200 a 400 pies y visibilidad reducida a menos de dos millas. Los expertos advierten que los análisis para determinar si el clima fue un factor pueden tardar meses.
El legado de ‘The Biff’
Biffle, de 55 años, fue campeón de la Craftsman Truck Series en 2000 y de la Busch Series en 2002, además de sumar 19 victorias en la Cup Series. En 2023 fue nombrado uno de los 75 mejores pilotos de la historia de NASCAR, reconocimiento a una carrera marcada por títulos y constancia.
Apodado “The Biff”, se convirtió en referente del equipo de Jack Roush y en un ejemplo de ascenso paso a paso dentro de NASCAR.
Más allá de las pistas
En los últimos años, Biffle se dedicó a la filantropía a través de la Fundación Greg Biffle, enfocada en el bienestar animal. También fue protagonista de labores humanitarias tras el huracán Helene en 2024, cuando utilizó su helicóptero para llevar suministros a comunidades afectadas en Carolina del Norte.
Según el ex piloto Kenny Wallace, además de la familia Biffle, en la aeronave viajaba Craig Wadsworth, quien también habría perdido la vida en el accidente.