Tragedia aérea: muere Greg Biffle, leyenda de NASCAR, junto a su familia en Carolina del Norte

El automovilismo estadounidense se viste de luto. Una avioneta propiedad de la leyenda retirada de la NASCAR, Greg Biffle, se estrelló este jueves por la mañana en el aeropuerto regional de Statesville, Carolina del Norte, cuando se dirigía a Bradenton, Florida. El siniestro ocurrió a las 10:15 horas y dejó múltiples víctimas mortales, entre ellas el propio piloto, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder. El accidente fue confirmado por Garrett Mitchell, conocido en redes sociales como Cleetus McFarland y amigo cercano de la familia: “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg, Cristina, Emma y Ryder estaban en ese avión... Estamos devastados”, escribió en Facebook.

El accidente y las condiciones climáticas La aeronave, un Cessna C550 con matrícula N257BW, propiedad de GB Aviation Leasing LLC, se incendió tras el impacto. El director del aeropuerto, John Ferguson, explicó que el aparato quedó “totalmente calcinado” y que la FAA asumió la investigación. Según AccuWeather, en el momento del accidente se reportaban condiciones meteorológicas adversas: fuerte llovizna, techo de nubes descendiendo de il 200 a 400 pies y visibilidad reducida a menos de dos millas. Los expertos advierten que los análisis para determinar si el clima fue un factor pueden tardar meses.