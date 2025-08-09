Tragedia en Japón: fallecen Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari tras la misma función de boxeo

El boxeo japonés vive uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse el fallecimiento de Hiromasa Urakawa, quien murió este sábado 9 de agosto a los 28 años, seis días después de sufrir un hematoma cerebral durante su combate contra Yoji Saito en el Korakuen Hall de Tokio. La noticia llega apenas un día después del deceso de Shigetoshi Kotari, también de 28 años, quien perdió la vida por lesiones similares sufridas en la misma cartelera.

Urakawa lideraba en las tarjetas cuando fue detenido por nocaut técnico en el octavo asalto. Fue derribado por un recto de derecha y trasladado de inmediato al hospital, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento. Kotari, por su parte, colapsó en el vestuario tras empatar en 12 asaltos ante Yamato Hata por el título superpluma de la OPBF. Ambos fueron diagnosticados con hematoma subdural agudo y sometidos a cirugía cerebral de emergencia.

Una coincidencia trágica

En abril de 2024, Urakawa había sido el único boxeador en detener a Kotari, también en el Korakuen Hall. Un año después, ambos compartieron cartelera y destino, víctimas de lesiones catastróficas que han conmocionado a la comunidad pugilística mundial.

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) expresó sus condolencias: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y a la comunidad boxística japonesa en estos momentos tan difíciles”.

Medidas inmediatas

Tras la doble tragedia, la Comisión Japonesa de Boxeo anunció que todos los combates de título bajo la OPBF se reducirán de 12 a 10 asaltos, en un esfuerzo por minimizar riesgos y reforzar la seguridad de los pugilistas.

El evento del 2 de agosto, promovido por Teiken Promotions y Akihiko Honda, ha sido calificado como “la noche más oscura del boxeo japonés”. La comunidad internacional del deporte se une al luto por dos jóvenes talentos que se fueron demasiado pronto.