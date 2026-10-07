Tragedia en la lucha libre: muere el réferi ‘El Búho’ tras recibir un ‘martinete’

MINERAL DE LA REFORMA, Hidalgo.— Una función de lucha libre profesional terminó en tragedia la madrugada de este miércoles en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, luego de que el veterano réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en el ámbito luchístico como ‘El Búho’, perdiera la vida tras sufrir un severo castigo durante el combate estelar.
Los hechos se registraron en el marco del evento denominado Deslealtades, en cuyo enfrentamiento principal se medían el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. De acuerdo con los primeros reportes, el réferi recibió varios impactos físicos en el transcurso del combate, culminando con un presunto “martinete” propinado por el Hijo de Fishman, una maniobra prohibida y de alto riesgo en la que se proyecta la cabeza del oponente directamente contra la lona.
Tras recibir el impacto, Pineda quedó inmóvil sobre el enlonado y no volvió a levantarse, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Paramédicos que arribaron al recinto intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que el réferi ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma procedieron con la detención inmediata del luchador, identificado con las iniciales J. Á. N. L., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación bajo la hipótesis de un posible homicidio culposo, a la espera de los peritajes médicos y forenses que determinen si la maniobra fue la causa directa de la muerte.
Ante lo sucedido, la promotora El Patrón Espectáculos emitió un comunicado oficial manifestando que brindará asistencia y acompañamiento jurídico al gladiador detenido para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho. Asimismo, la empresa informó que mantiene comunicación con la familia del réferi fallecido.
Gerardo Germán Pineda contaba con una trayectoria de casi tres décadas en la lucha libre hidalguense. Inició su carrera como gladiador bajo el personaje de ‘El Búho Negro II’ durante 15 años, para posteriormente dar el salto al arbitraje, faceta en la que llegó a impartir justicia en combates de leyendas como El Hijo del Santo, Mil Máscaras, Canek y Blue Panther.