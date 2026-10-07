Tragedia en la lucha libre: muere el réferi ‘El Búho’ tras recibir un ‘martinete’

MINERAL DE LA REFORMA, Hidalgo.— Una función de lucha libre profesional terminó en tragedia la madrugada de este miércoles en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, luego de que el veterano réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en el ámbito luchístico como ‘El Búho’, perdiera la vida tras sufrir un severo castigo durante el combate estelar. Los hechos se registraron en el marco del evento denominado Deslealtades, en cuyo enfrentamiento principal se medían el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. De acuerdo con los primeros reportes, el réferi recibió varios impactos físicos en el transcurso del combate, culminando con un presunto “martinete” propinado por el Hijo de Fishman, una maniobra prohibida y de alto riesgo en la que se proyecta la cabeza del oponente directamente contra la lona.

Tras recibir el impacto, Pineda quedó inmóvil sobre el enlonado y no volvió a levantarse, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Paramédicos que arribaron al recinto intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que el réferi ya no contaba con signos vitales.