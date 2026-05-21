$!Transporte Díaz empieza con triunfo en playoffs de Liga Parque Lineal

MAZATLÁN._ El cuadro de Transporte Díaz superó 65-44 a Los Ébanos Campestre, al iniciar la ronda de playoffs de la Liga de Baloncesto Parque Lineal, cuya sede es la cancha de la avenida Óscar Pérez Escobosa.
Las acciones de este partido correspondieron a la categoría Segunda Fuerza A.
Luis Lizárraga y Héctor Hernández marcaron la pauta por los transportistas al sumar cada uno 18 unidades. Eduardo Paredes logró 22 por los caídos.
Segunda Fuerza B
Turbo Team también comenzó con victoria en la postemporada tras doblegar 53-47 a Vikingos.
José Michel encestó 13 puntos por los ganadores, seguido de Ramón Urías con 10, en tanto que por los superados César Avelar concretó 25 y Juan Bibo 13.
Veteranos C Especial
La escuadra de Los Ángeles se impuso 69-61 a Neon Flow con 15 puntos de Armando López y también de Antonio Careaga. Juan Carlos Garay tuvo 19 por Neon Flow.
En la misma categoría Veteranos C Especial, Halcones Tacos Parados dobló 55-53 a Joan. Por los primeros Arturo Salazar metió 21 puntos y Juan López 11; por los segundos Jaime Molina 16 y Luis Ibarra 11.
ROL DE JUEGOS
Viernes 22 de mayo
Credimax vs. Rival por definir
19:15 horas
Los Ébanos Campestre vs. Pancho Bulls
20:25 horas
Neon Flow II vs. La Barra Alpha Performance
21:35 horas