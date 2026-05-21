$!Transporte Díaz empieza con triunfo en playoffs de Liga Parque Lineal

Las acciones de este partido correspondieron a la categoría Segunda Fuerza A.

MAZATLÁN._ El cuadro de Transporte Díaz superó 65-44 a Los Ébanos Campestre, al iniciar la ronda de playoffs de la Liga de Baloncesto Parque Lineal , cuya sede es la cancha de la avenida Óscar Pérez Escobosa.

Luis Lizárraga y Héctor Hernández marcaron la pauta por los transportistas al sumar cada uno 18 unidades. Eduardo Paredes logró 22 por los caídos.

Segunda Fuerza B

Turbo Team también comenzó con victoria en la postemporada tras doblegar 53-47 a Vikingos.

José Michel encestó 13 puntos por los ganadores, seguido de Ramón Urías con 10, en tanto que por los superados César Avelar concretó 25 y Juan Bibo 13.

Veteranos C Especial

La escuadra de Los Ángeles se impuso 69-61 a Neon Flow con 15 puntos de Armando López y también de Antonio Careaga. Juan Carlos Garay tuvo 19 por Neon Flow.

En la misma categoría Veteranos C Especial, Halcones Tacos Parados dobló 55-53 a Joan. Por los primeros Arturo Salazar metió 21 puntos y Juan López 11; por los segundos Jaime Molina 16 y Luis Ibarra 11.

ROL DE JUEGOS

Viernes 22 de mayo

Credimax vs. Rival por definir

19:15 horas

Los Ébanos Campestre vs. Pancho Bulls

20:25 horas

Neon Flow II vs. La Barra Alpha Performance

21:35 horas