“El nuevo proyecto que tiene la Federación es llevarse todo a Nuevo León, pues se buscará trabajar allá, donde a mí me invitaron a trabajar, pero les dije que gracias, que yo no podía”, dijo González.

Asimismo, la federación le ofreció a González el poder quedarse como el entrenador del combinado femenil, oferta que terminó rechazando pues considera que será un trabajo complicado el poder sacar adelante un equipo rumbo a París 2024.

“A mí me ofrecieron el que me quedara entrenando al equipo femenil, pero no lo acepto, porque si lo hago, sé a lo que me estaré metiendo y hablar de una clasificación de mujeres es meterle turbo y es casi una misión imposible.

“Ahorita, faltando 3 años, con una estructura en nada, mucha gente joven y poca gente en el femenil, y sobre todo, con el compromiso de una clasificación olímpica, prefiero renunciar y yo nunca había desistido”.