Tras caída de Canelo, papá de David Benavidez celebra que los cinturones de los supermedianos ‘ya están libres’

La derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium no solo marcó el fin de su reinado en los supermedianos, también abrió una nueva etapa en la división.

José Benavidez, entrenador y padre de David Benavidez, celebró que los cinturones “ya están libres”, luego de años en los que el tapatío acaparó los títulos sin exponerlos ante el Bandera Roja.

“Durante mucho tiempo, las organizaciones y los cinturones estuvieron en manos de uno solo; ahora muchos peleadores tendrán oportunidades”, declaró Benavidez a Fighthub TV. “Canelo pedía 200 millones porque sabía que era un riesgo enorme pelear contra David, y al final perdió con un peleador más pequeño”.

Crawford se impuso por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113) y conquistó su tercer campeonato indiscutido. Aunque no ha revelado quién será su próximo rival, se especula que podría bajar de división y dejar vacantes las fajas.

David Benavidez, por su parte, ya no contempla regresar a las 168 libras. Tras cansarse de esperar una pelea con Álvarez, subió a las 175 y se proclamó campeón interino del CMB, título que se convirtió en absoluto tras el retiro de Dmitry Bivol por inactividad. Ahora, su objetivo está en las 200 libras, donde enfrentará a Anthony Yarde el próximo 22 de noviembre en Arabia Saudita.