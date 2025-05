La ventaja de Del Toro se redujo a 26 segundos por delante del británico Simon Yates y 31 segundos sobre Carapaz.

“Al final me quedé sin piernas. No estaban mal, pero no fueron suficientes. Estoy feliz de haber llegado a la meta”, dijo Del Toro. “Espero que me vaya mejor durante los próximos días”.

Del Toro, quien lució la maglia rosa por séptima etapa consecutiva, cedió casi dos minutos frente a Carapaz, quien se llevó la victoria en solitario al final de la décimo primera etapa cuando Del Toro se convirtió en el primer líder mexicano en la historia del Giro.

Fue un día difícil para el equipo UAE Team Emirates de Del Toro, ya que el español Juan Ayuso, quien marchaba tercero en la general, se descolgó en la tercera de las cuatro subidas.

Primoz Roglic, campeón de 2023 y gran favorito previo a la carrera, abandonó tras caer en una carretera resbaladiza a mitad de la etapa. Se encontraba en el décimo lugar de la general después de haber retrocedido cinco posiciones el domingo.

Christian Scaroni se convirtió en el primer italiano en ganar una etapa en este Giro tras entrar en una escapada temprana. Cruzó la línea de meta de la mano con el también italiano Lorenzo Fortunato su compañero de equipo en Astana, pero estaba ligeramente por delante.