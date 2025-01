La seleccionada nacional de paratletismo, Rosa María Guerrero Cázares, concluyó el 2024 con nuevas preseas en su palmarés deportivo, donde destacan la medalla de bronce de los Juegos Paralímpicos París 2024 y la insignia de tercer lugar en el Campeonato Mundial de Paratletismo Kobe 2024, que se realizó en Japón.

“Termino con un balance extraordinario, el 2024 fue un año muy productivo para mí, tuve primero el Grand Prix en Xalapa y luego fue el Campeonato Mundial donde gané medalla de bronce. En los Juegos Paralímpicos París 2024 gané también la medalla de bronce con una marca que me deja contenta, el clima no me favoreció mucho, pero me siento satisfecha con lo que hice”, señaló Rosa María Guerrero a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).