Amigo lector de Noroeste, en la actualidad se han descubierto enfermedades que los médicos deben estar en actualización continua para que estas sean tratadas de manera etológica, o dar tratamiento sintomático para mejorar la calidad de vida en el humano.

Amigo lector de Noroeste, en la actualidad se han descubierto enfermedades que los médicos deben estar en actualización continua para que estas sean tratadas de manera etológica, o dar tratamiento sintomático para mejorar la calidad de vida en el humano. El hombre desde que está en el vientre de la madre ya es un ser viviente que necesita de cuidados, primero en la madre, ya que esta es la encargada de llevarle lo suficiente al producto (vida intrauterina), y sepa usted que de acuerdo como sea la vida en el útero será factor importante en la salud extrauterina del nuevo individuo. Ya en la vida extrauterina, el recién nacido es dependiente, si se le deja este muere, de ahí que los seres humanos somos “los animales” (recuerde somos del reino animal) más lábiles a la muerte si no somos cuidadosos, entre estos cuidados todos son importantes, pero la limpieza, alimentación, hidratación, prevención y tratamiento de enfermedades son fundamentales.

En el niño el desarrollo psicomotriz puede verse afectado por determinadas condiciones o patologías. Y es responsabilidad de los padres el buscar ayuda médica para el control, prevención y en dado caso el tratamiento. Dentro de los trastornos y patologías en el desarrollo infantil se tienen: Prematuridad o bajo peso al nacer, la OMS define el parto prematuro o pretérmino como el nacimiento de un bebé que ocurre antes de finalizar las 37 semanas de gestación, esto influye considerablemente en el estado de salud del recién nacido, al igual que también influye el peso a la hora del nacimiento. Este factor en ocasiones no hay anomalías, pero en caso de haberlas se tienen que contar como antecedentes para un futuro, no solo en la actividad física, sea deportiva o no sino también en otras alteraciones músculo esqueléticas.

A nivel orgánico estos recién nacidos pueden presentar un desarrollo incompleto, ocasionando frecuentes problemas en los diferentes sistemas (a nivel respiratorio, cardiovascular, renal, digestivo, nervioso, etcétera). Así, en muchos de los que sobreviven, es frecuente encontrarnos alteraciones del control postural, parálisis cerebral y trastornos del desarrollo motor.

Otra alteración en este grupo de edad es el trastorno del espectro autista (TEA), este consiste en una alteración de la comunicación que, generalmente se inicia antes de los 30 meses de edad y que se caracteriza por dificultades en la interacción social, carencias del lenguaje, conductas motoras repetitivas y comportamientos inusuales frente a factores externos. Otro es el síndrome de Down, este se trata de un síndrome causado por una trisomía en el par 21 (cromosoma), entre las disfunciones clínicas más frecuentes se encuentra las alteraciones cardíacas, alteraciones en la maduración ósea, hipotonía muscular, hiperlaxitud ligamentosa, retraso del desarrollo psicomotor, problemas de lenguaje, deficiencia mental etc.

Otra alteración es la hidrocefalia, consiste en una malformación del sistema nervioso central caracterizado por un exceso de líquido cefalorraquídeo como resultado del desequilibrio entre su producción y su reabsorción, provocando así un aumento de la presión intracraneal. Entre los signos clínicos de la hidrocefalia podemos encontrar: macrocefalia (asociada a una desproporción craneofacial), retraso motor (encontrándose frecuentemente afectados el control cefálico y control del tronco), hipertonía, afectación oculomotriz, etc.

Otra afectación es la parálisis cerebral, este comprende un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y de la postura, de carácter persistente, secundario a una lesión no progresiva en un cerebro inmaduro. El pronóstico es muy variable y, dependiendo de varios factores (extensión y grado de afectación, trastornos asociados, etcétera), encontramos distintos grados de discapacidad. En este grupo de edad el manejo debe ser multifactorial debido a que las alteraciones son tanto de aparatos como de sistemas. A nivel del sistema músculo esquelético el fisioterapeuta juega un papel importante, así como la familia.

El fisioterapeuta, junto con el médico. van a diseñar un programa de intervención individualizado, para lo que es imprescindible realizar un buen diagnóstico y valoración global del niño. (postura, movimientos, alteraciones del tono, exploración neurológica etcétera), para así hacer el programa físico.