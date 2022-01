“Le mando un fuerte abrazo (a Julio César Chávez ), que Dios lo bendiga. Yo soy un hombre que sé reconocer los errores. Si él cree que le falté el respeto, le pido una disculpa públicamente con todo mi cariño y mi corazón, pero también que él acepte que cometió un error. Él me ofendió primero”, expresó Jorge Arce al podcast Un Round Más.

Todo comenzó a raíz de unas declaraciones de Julio César Chávez. El ex boxeador mexicano expresó que “ahora cualquier pendejo es campeón mundial” y utilizó de ejemplo a Jorge Arce. En este sentido, estas declaraciones habrían afectado a la hija del “Travieso”.

“Mi hija me habló y me dijo ‘Oye papá, ¿qué no te quiere mucho el señor Julio César Chávez? [...] ¿Por qué se expresa así? Todos mis amigos se han burlado de mí porque dice Chávez que mi papá es un pendejo‘”, reveló Jorge Arce para justificar su enojo y respuesta a través de las redes sociales.

En aquel entonces, Julio César Chávez se defendió al indicar que esas declaraciones las hizo simplemente para promocionar una pelea. Pero las consecuencias de las mismas desataron una gran polémica que hoy “El Travieso” parece querer cortar. Aunque visiblemente la más afectada fue la hija del “Gran Campeón Mexicano”.