“Simplemente no fue nuestro día. No pudimos encontrar el impulso”, dijo Kelce en un episodio que se publicó el miércoles. “Me estoy arrepintiendo de algunas de las pequeñas, pequeñas decisiones que tomé en el campo, tratando de hacer algo más de lo que me pedían que hiciera durante las jugadas. No fui el mejor líder que podría ser al motivar a mis muchachos y mantenerlos tranquilos, serenos y serenos. Puse mucho de eso sobre mí mismo como, ya sabes, el tipo que ha estado en el edificio durante 12 años y ha visto mucho futbol y de hecho vio una situación como esta en el Super Bowl, hablando del Super Bowl de Tampa Bay.

“Es una píldora difícil de tragar, hombre. Cada vez que sentíamos que hacíamos una gran jugada o que algo se iba a poner en marcha, se producía una falta o retrocedíamos. Y, además, no se ejecutaban las jugadas. No eran las jugadas, sino el esfuerzo acumulado de todos, que no encontraban la manera de hacerlo. Que suceda en el escenario más importante es una mierda, pero que suceda por segunda vez en mi carrera en el escenario más importante, hombre, es una píldora difícil de tragar”.

Claramente, a Kelce le resultó difícil hablar sobre el partido y el resultado desigual, incluso con el apoyo de su hermano, que se encontraba en una posición incómoda considerando el lugar de Jason como leyenda de los Eagles. Travis Kelce pareció contener algunas lágrimas en algunas ocasiones durante sus comentarios iniciales sobre el partido, casi como si hubiera comenzado a comprender la gravedad del momento en su trayectoria futbolística.

”Es una dura realidad”, dijo Kelce. “Quiero a mis compañeros de equipo. Quiero a mis entrenadores. Chiefs Kingdom, lamento cómo terminó todo. Mierda, tengo una vida hermosa, hombre. Tengo seres queridos. Tengo la familia más increíble del mundo que me apoya en todo lo que hago, y todos estuvieron allí alentándome y esperando lo mejor el domingo, hombre.

“Simplemente tengo que quitarme el sombrero ante los Eagles. Estaban jugando a toda máquina desde el comienzo. Parecía que nunca tuvimos el control de lo que estaba sucediendo en ese juego”.

Kelce sabe que, al igual que su hermano, tiene menos fútbol por delante que por detrás. De hecho, puede que no quede mucho en el futuro.

Antes del Super Bowl LIX, Ian Rapoport, Insider de NFL Network, informó que el juego del domingo podría ser potencialmente el último de Kelce y que tomaría una decisión sobre un posible retiro antes del inicio de la agencia libre en marzo.

Kelce, de 35 años, dijo el miércoles que planea tomarse un tiempo antes de decidir si jugará la próxima temporada, que sería su número 13 en la NFL.

“Sé que todo el mundo quiere saber si voy a jugar o no el año que viene. Ahora mismo, estoy dejando todo para el futuro”, dijo Kelce. “Estoy dejando todo lo que puedo para el futuro. No estoy tomando decisiones locas, pero ahora mismo, lo más importante es estar ahí para mis compañeros de equipo y estar ahí para mis entrenadores, entendiendo que hay muchas cosas que hacer en esto”.

“He tenido suerte en los últimos cinco o seis años, he jugado más fútbol americano que nadie. Es gracias a la gente que está en ese edificio y al hecho de que seguimos yendo a estos campeonatos de la AFC, estos Super Bowls, eso significa que estoy jugando tres partidos más que todos los demás en toda la liga.

“Eso es un gran desgaste para el cuerpo. Es mucho tiempo dedicado a la preparación, concentrado en tu oficio, concentrado en la tarea en cuestión, en cada desafío que te planteas. Ese proceso puede ser agotador. Puede pesarte. Puede hacerte mejorar y puede volverte loco al mismo tiempo. Ahora mismo, es una de esas cosas que me estaba volviendo loco este año. Creo que sucede cuando te acercas a los últimos nueve hoyos de tu carrera. Cuando te ves a ti mismo o no sientes que tienes el éxito que solías tener, es una píldora difícil de tragar. Además de eso, no estar allí en los momentos más importantes, sabiendo que tu equipo cuenta contigo, hombre, todas esas cosas son extremadamente difíciles de... Es simplemente una dura realidad”.

El resultado del Super Bowl LIX y el camino hacia el resultado final no pueden ser alentadores para Kelce si se considera lo que puede depararle el futuro. Como la mayoría de sus compañeros de los Chiefs, Kelce tuvo un día de pesadilla en el campo del Caesar’s Superdome en Nueva Orleans, sin recibir ninguna recepción en sus dos primeros intentos (que fueron pases imprecisos, sin duda, realizados por el mariscal de campo Patrick Mahomes ). No comenzó a tener un gran impacto hasta finales del tercer cuarto, momento en el que los Chiefs perdían 27-0.

