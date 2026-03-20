$!Tre’Darius McCallum refuerza a Caballeros de Culiacán en el arranque de la segunda vuelta del Cibacopa 2026

CULIACÁN._ Caballeros de Culiacán anunció la incorporación de Tre’Darius McCallum, alero estadounidense de 2.01 metros nacido en 1995, quien ya se integró a los entrenamientos y estará disponible para debutar este fin de semana en la segunda vuelta del Cibacopa 2026.

McCallum llega procedente de Astros de Jalisco, equipo con el que disputó la primera parte de la temporada. Su trayectoria incluye pasos por ligas de Eslovaquia, Arabia Saudita y la G League, donde se consolidó como un jugador intenso y versátil. Tras superar una lesión, busca sumar otro campeonato en México y aportar liderazgo dentro de la duela.