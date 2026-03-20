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Tre’Darius McCallum refuerza a Caballeros de Culiacán en el arranque de la segunda vuelta del Cibacopa 2026

El alero estadounidense, con experiencia internacional y paso por Astros de Jalisco, debutará este fin de semana frente a Zonkeys de Tijuana, buscando revitalizar la campaña de Caballeros tras un inicio complicado
Noroeste/Redacción
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20/03/2026 12:07
20/03/2026 12:07

CULIACÁN._ Caballeros de Culiacán anunció la incorporación de Tre’Darius McCallum, alero estadounidense de 2.01 metros nacido en 1995, quien ya se integró a los entrenamientos y estará disponible para debutar este fin de semana en la segunda vuelta del Cibacopa 2026.

McCallum llega procedente de Astros de Jalisco, equipo con el que disputó la primera parte de la temporada. Su trayectoria incluye pasos por ligas de Eslovaquia, Arabia Saudita y la G League, donde se consolidó como un jugador intenso y versátil. Tras superar una lesión, busca sumar otro campeonato en México y aportar liderazgo dentro de la duela.

$!Tre’Darius McCallum refuerza a Caballeros de Culiacán en el arranque de la segunda vuelta del Cibacopa 2026

La directiva de Caballeros apuesta por su energía y capacidad ofensiva para levantar el rendimiento del equipo, que cerró la primera fase en el último lugar con marca de 4 victorias y 10 derrotas. La llegada del refuerzo representa un intento por dinamizar el perímetro y ofrecer mayor solidez en la segunda parte del torneo.

El debut de McCallum está programado para los duelos ante los Zonkeys de Tijuana, este sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Polideportivo Juan S. Millán, ambos a las 18:00 horas.

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Zonkeys, que arrancaron la segunda vuelta con dos triunfos y fueron sublíderes en la primera fase con registro de 9-5, llegan como un rival exigente para medir el impacto inmediato del nuevo refuerzo.

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