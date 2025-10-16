Más deportes
Treinta propuestas compiten por el Premio Estatal del Deporte Sinaloa 2025

El jurado elegirá a los ganadores el próximo 22 de octubre; la entrega se realizará el 20 de noviembre en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana
Noroeste/Redacción |
16/10/2025 16:53
CULIACÁN._ Un total de 30 propuestas se recibieron para participar en la elección del Premio Estatal del Deporte de Sinaloa 2025, cuya elección se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, en horario por definir.

De las postulaciones recibidas, 10 corresponden a Deportista Convencional, seis a Entrenador Convencional, cinco a Deportista Paralímpico, cinco a Entrenador Paralímpico y cuatro a Institución u Organismo.

El Isde será el responsable de dar a conocer oficialmente el resultado una vez concluida la reunión del jurado que elegirá a los ganadores.

La entrega del Premio Estatal del Deporte se realizará el 20 de noviembre, en el marco de los festejos conmemorativos del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Los ganadores del primer lugar en cada categoría recibirán un reconocimiento, pants y un premio especial, como distinción al esfuerzo, constancia y resultados obtenidos durante el año deportivo.

Jurado

El jurado está integrado de la siguiente manera: Tenis de Mesa y la Asociación de Ajedrez, como Asociaciones; Ulises Ontiveros Gómez, como Deportistas; el entrenador es Ángel Rosete Perea; como medios de comunicación Punto MX, Televisa Sinaloa y TV Azteca, así como la Diputada Érika Rubí Martínez Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Juventud, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado; Ana Francis Chiquete Elizalde, Secretaria de las Mujeres, y Saúl Gerardo Meza López, titular del Isju.

PROPUESTAS

DEPORTISTA CONVENCIONAL

NOMBRE DEPORTE

Aarón Francisco Ibarra Osuna Gimnasia artística

Gael Rolando Rosales Valdez Gimnasia artística

Paúl Baltazar Morales Bojórquez Luchas asociadas

Andrea Félix Corrales Voleibol

Kaito Daniel Yoshii Mizukami Karate

Hayato Francisco Yoshii Mizukami Karate

Pedro Quintero Fierro Tiro deportivo

Gloria Pamela Camacho Girata Tiro deportivo

Aylin Esthefanía Cuevas Guzmán Powerlifting

Luis Antonio Zavala Gaxiola Tiro deportivo

ENTRENADOR CONVENCIONAL

NOMBRE DEPORTE

Jesús Orestes Morales Ortiz Luchas asociadas

Salvador Valle Verdugo Gimnasia artística

Jesús Jorge Sandoval Rocha Beisbol five

Hugo Ferrer Martínez Tiro deportivo

Jesús Moreno Salas Karate

Tania Nilovna González Galindo Beisbol five

DEPORTISTA PARALÍMPICO

NOMBRE DEPORTE

Luis Carlos López Valenzuela Para atletismo

Paulet Mejía Hernández Para atletismo

Melany Favela Parra Para atletismo

Norma Aurelia Cázarez Carrasco Para atletismo

Javier Isaías Armenta Pérez Para atletismo

ENTRENADOR PARALÍMPICO

NOMBRE DEPORTE

Francisco Javier Galarza Meraz Para atletismo

Juan Antonio Castellanos Velarde Para atletismo

José Eduardo Corvera Ballardo Para atletismo

Mario Prado Salinas Para natación

Pedro Martín Astorga Carrillo Para atletismo

INSTITUCIÓN U ORGANISMO

NOMBRE DEPORTE

Asociación de Luchas Asociadas del Estado de Sinaloa Luchas asociadas

Comité Municipal de Deporte Adaptado Guasave Paratletismo

Asociación Sinaloense de Deportistas con Parálisis Cerebral Boccia-Para atletismo

Asociación Sinaloense de Gimnasia Gimnasia artística

