$!Treinta propuestas compiten por el Premio Estatal del Deporte Sinaloa 2025

CULIACÁN._ Un total de 30 propuestas se recibieron para participar en la elección del Premio Estatal del Deporte de Sinaloa 2025, cuya elección se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, en horario por definir.
De las postulaciones recibidas, 10 corresponden a Deportista Convencional, seis a Entrenador Convencional, cinco a Deportista Paralímpico, cinco a Entrenador Paralímpico y cuatro a Institución u Organismo.
El Isde será el responsable de dar a conocer oficialmente el resultado una vez concluida la reunión del jurado que elegirá a los ganadores.
La entrega del Premio Estatal del Deporte se realizará el 20 de noviembre, en el marco de los festejos conmemorativos del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.
Los ganadores del primer lugar en cada categoría recibirán un reconocimiento, pants y un premio especial, como distinción al esfuerzo, constancia y resultados obtenidos durante el año deportivo.
Jurado
El jurado está integrado de la siguiente manera: Tenis de Mesa y la Asociación de Ajedrez, como Asociaciones; Ulises Ontiveros Gómez, como Deportistas; el entrenador es Ángel Rosete Perea; como medios de comunicación Punto MX, Televisa Sinaloa y TV Azteca, así como la Diputada Érika Rubí Martínez Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Juventud, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado; Ana Francis Chiquete Elizalde, Secretaria de las Mujeres, y Saúl Gerardo Meza López, titular del Isju.
PROPUESTAS
DEPORTISTA CONVENCIONAL
NOMBRE DEPORTE
Aarón Francisco Ibarra Osuna Gimnasia artística
Gael Rolando Rosales Valdez Gimnasia artística
Paúl Baltazar Morales Bojórquez Luchas asociadas
Andrea Félix Corrales Voleibol
Kaito Daniel Yoshii Mizukami Karate
Hayato Francisco Yoshii Mizukami Karate
Pedro Quintero Fierro Tiro deportivo
Gloria Pamela Camacho Girata Tiro deportivo
Aylin Esthefanía Cuevas Guzmán Powerlifting
Luis Antonio Zavala Gaxiola Tiro deportivo
ENTRENADOR CONVENCIONAL
Jesús Orestes Morales Ortiz Luchas asociadas
Salvador Valle Verdugo Gimnasia artística
Jesús Jorge Sandoval Rocha Beisbol five
Hugo Ferrer Martínez Tiro deportivo
Jesús Moreno Salas Karate
Tania Nilovna González Galindo Beisbol five
DEPORTISTA PARALÍMPICO
Luis Carlos López Valenzuela Para atletismo
Paulet Mejía Hernández Para atletismo
Melany Favela Parra Para atletismo
Norma Aurelia Cázarez Carrasco Para atletismo
Javier Isaías Armenta Pérez Para atletismo
ENTRENADOR PARALÍMPICO
Francisco Javier Galarza Meraz Para atletismo
Juan Antonio Castellanos Velarde Para atletismo
José Eduardo Corvera Ballardo Para atletismo
Mario Prado Salinas Para natación
Pedro Martín Astorga Carrillo Para atletismo
INSTITUCIÓN U ORGANISMO
Asociación de Luchas Asociadas del Estado de Sinaloa Luchas asociadas
Comité Municipal de Deporte Adaptado Guasave Paratletismo
Asociación Sinaloense de Deportistas con Parálisis Cerebral Boccia-Para atletismo
Asociación Sinaloense de Gimnasia Gimnasia artística