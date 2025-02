Tres masajistas adicionales acusaron al pateador de los Ravens, Justin Tucker, de comportamiento inapropiado durante las sesiones de masaje, en un nuevo artículo publicado por el Baltimore Banner el sábado.

Las nuevas acusaciones contra Tucker son similares a las que hicieron seis masajistas en un artículo publicado por el Banner el jueves. Según el Banner, los incidentes supuestamente ocurrieron entre 2012 y 2016 en el área de Baltimore y llevaron a dos spas a prohibirle a Tucker regresar.

Tras las acusaciones iniciales del jueves, Tucker publicó un comunicado en X, antes conocida como Twitter, en el que las catalogó de “inequívocamente falsas”. La NFL dijo el jueves que está investigando el asunto y el sábado dijo que no tenía más comentarios al respecto.

El sábado, The Banner informó que una masajista que trabajaba en un spa de lujo, el QG, en el centro de Baltimore, elaboró lo que dijo que era un informe interno sobre sus interacciones con Tucker en 2015, en el que afirmaba que ya no se sentía “segura ni cómoda trabajando con él”. Según The Banner, el informe estaba firmado y fechado por una persona que, según la masajista, era su supervisor.

El propietario del spa le dijo al Banner, a través de un abogado, que no tenía conocimiento de ninguna queja presentada contra Tucker.

Dos ex empleadas del mismo spa también acusaron a Tucker de comportamiento inapropiado en el artículo de Banner publicado el sábado.

Según el artículo, un abogado especializado en casos de abuso y acoso sexual representa a seis masajistas que alegan que “Tucker fue inapropiado con ellas”.

En respuesta a las nuevas acusaciones, los abogados de Tucker remitieron el sábado a NFL.com a la declaración de Tucker del jueves.

