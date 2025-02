Trevor Lawrence desmintió este lunes que vaya a dejar a los Jacksonville Jaguars para jugar, a partir de la temporada 2025 de la NFL, con los Pittsburgh Steelers.

“Estoy feliz aquí en Jacksonville. Tengo planes de ganar un Super Bowl aquí, creo que podemos lograrlo, así que no quiero irme de Jacksonville. Estoy muy feliz en esta ciudad, obviamente no voy a Pittsburgh”, aseveró el quarterback de 25 años en ‘UpAndAdamsShow’.

La semana pasada surgieron rumores sobre que la directiva de los Steelers se acercó a los Jaguars para preguntar sobre la disponibilidad para un intercambio para llevarse a Lawrence, algo que el mariscal de campo confesó lo hizo sentir intranquilo en un primer momento.

“Mi agente me envió un mensaje que decía: ‘Este es un informe que está por aquí, lo comprobaré’. Cuando me lo envió, por un momento sientes que se te cae el corazón, pero pensé que eso no podría suceder, yo sería el primero en saber algo sobre un canje”, detalló el Pro Bowl en 2022.La tranquilidad del mariscal de campo fue total un par de días después, cuando recibió un mensaje del nuevo entrenador en jefe de los Jaguars, Liam Coen.

“Liam me envió un mensaje y me dijo: ‘No debería ni siquiera tener que decir esto, pero eso no viene de nosotros’. Así que estamos bien”, dijo Lawrence ya tranquilo.

En junio del año pasado Trevor firmó una extensión de contrato por cinco años y 275 millones de dólares, que lo colocó como uno de los jugadores mejor pagados de la NFL.

Para la campaña que se avecina el originario de Knoxville, Tennessee, busca resarcirse de una temporada 2024 decepcionante, la peor desde su debut en 2021, en la que se perdió varios partidos por lesión, situación que influyó para que los Jaguars terminaran con récord de cuatro ganados y 13 perdidos, lejos de los Playoffs.