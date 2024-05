“Vi a mi compañera tropezando a causa del calor y la deshidratación. Al verla sentí un impulso por ayudarla, y no dudé en acercarme. La levanté y la llevé apoyada sobre mí hacia la meta, dándole impulso para que pudiera llegar en el lugar que se había ganado.

“Al final del día es solo un resultado que no me define como atleta, y el ganar no lo es todo. Estoy muy orgullosa de haber podido ayudar a mi compañera y también de mí misma”, declaró la atleta.