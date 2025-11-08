$!¡Tricampeón! Diego Bárcenas rompe su propio récord en Carrera Urbanianos Premier

MAZATLÁN._ El corredor Diego García Bárcenas se convirtió en tricampeón y de paso bajó la marca de los 14 minutos, al ser el vencedor de la cuarta edición de la Carrera Urbanianos Premier de 5 y 10 Km, en Avenida Leonismo Internacional. El zacatecano rompió la barrera de los 14 minutos al culminar los 5 mil metros en un tiempo de 13 minutos y 59 segundos, mejorando su propia marca y récord del evento que era de 14 minutos y 8 segundos.

La categoría Elite de los 5 kilómetros reunió a lo mejor del País en las ramas varonil y femenil, con una asistencia de 20 corredores varones y 10 damas. La salida y meta de la pedestre se ubicó a la entrada de Parque Central, antes Bosque Central, en donde prácticamente desde el disparo de inicio, ejecutado por Fabiola Verde Rosas, directora del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, García Bárcenas se colocó en el grupo puntero y previo a la mitad del recorrido se puso a la cabeza y no la soltó.











Al llegar a la meta volante, a los 2.5 kilómetros, Fernando Salinas, que se encontraba en la parte de adelante, abandonó el trayecto aquejando algunas molestias físicas.

Tirzo Reséndez de los Santos le aguantó un poco el trote al ahora tricampeón, pero al final arribó a la meta con una gran ventaja de más de 10 segundos.

Juan Carlos Carvajal terminó segundo con tiempo de 14 minutos y 12 segundos y en tercero Gerardo Serrano, con marca de 14:18. Se impone seleccionada nacional La mexiquense Dafne Pooleth Juárez Pavón registró el mejor tiempo en la femenil para quedarse con el sitio de honor.

La seleccionada nacional detuvo el cronómetro en la meta en 16 minutos y 44 segundos, a 10 segundos del récord de la competencia. Juárez Pavón dominó en la segunda parte de la carrera al dejar lejos al segundo lugar que al final correspondió a Daniela García, con marca de 16:57 y en tercero Verónica Talamantes, con 17 minutos y 5 segundos.







