$!Triunfos locales marcan la cartelera encabezada por Marco Alonso Verde en Mazatlán

MAZATLÁN._ Poco después de la hora señalada comenzó la cartelera boxística en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán.
Los pugilistas locales iniciaron con triunfo en la velada encabezada por el ex medallista olímpico de París 2024, Marco Alonso Verde Álvarez.
El porteño Elías Noé Rodríguez se impuso por nocaut en el primer round al 1:26 al nayarita Luis Andrade.
El también local Jesús Axiel Hernández se presentó con triunfo por nocaut efectivo al debutante Natanael García.
Alejandro “Negro” Estrada sumó su tercera victoria profesional al doblegar por nocaut técnico en el primer asalto al nayarita Édgar Jesús Orozco.
El californiano Alex Gueche alcanzó su décimo éxito en su carrera tras derrotar al hidrocálido Francisco López por nocaut técnico, luego de abandonar el combate y no continuar para el cuarto round, en pelea pactada en peso Superpluma.
Triunfo isleño
El cubano Bryan León pasó sin problemas sobre el duranguense Omar “Toto” Andrade al noquearlo y así continuar con su paso invicto en nueve combates. El pleito fue pactado a ocho asaltos pactado a 77.3 kilogramos.