“Es una prótesis articular, toda la articulación se me desbarató, se me dañó toda, toda, ya no hubo forma más que de reemplazarla por una de titanio, toda la articulación la tengo de titanio, pero no la puedo doblar más, es todo lo que doblo”, explicó al tiempo que doblaba su rodilla derecha a su máxima capacidad, un ángulo aproximado de 90 grados.

Su lesión no la detiene, al contrario, pues la motiva a caminar todos los días por el malecón de Mazatlán, ciudad en la que nació, donde también participó en un maratón.

“Fui mucho a la alberca olímpica en Mazatlán, bicicleta estacionaria hasta donde puedo, pero lo más que hago es caminar por el malecón, a veces tres, a veces cuatro, a veces cinco (kilómetros), te retas a ti mismo, a tu tiempo, a tratar de mejorar”.

Margarita puntualizó que debe tener una rutina de acondicionamiento físico activa para evitar que su rodilla se atrofie.

“No corro, camino, porque tengo una prótesis de rodilla y la otra la tengo muy mal, pero es un reto y una experiencia hermosa, te sientes con la adrenalina a todo lo que da”, indicó.

Además de cumplir con su rutina de ejercicio, Margarita goza participar en carreras pedestres como la que se llevó a cabo en Culiacán el 21 de enero, calificando su experiencia como hermosa.

“Me motivo viendo a las personas con discapacidad, mayores de edad, jovencitos, niñitos, con perritos, es una experiencia muy padre”, expresó Margarita.