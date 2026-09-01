Tronchon se apunta a la fiesta del esprint en la Vuelta a España

El francés Bastien Tronchon (Groupama) se invitó a la cita de esprinters y fue capaz de sorprender a los favoritos para estrenar su palmarés en una grande como vencedor de la décima etapa disputada entre Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 km y 3 mil metros de desnivel, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el español Enric Mas.

Ni Brennan, ni Van Aert ni Pedersen: Bastien Tronchon (Chambéry, 24 años) con un gran poderío logró la victoria más prestigiosa para su incipiente palmarés, nada menos que su estreno en una grande por etapas. Cuando atacó en la recta de meta ya no hubo color, se impuso con un registro de 4h.07.41, en una jornada escarpada, exigente, que se cerró a una media de 44,7 km/hora.

“No lo puedo explicar, es algo increíble. No levanté los brazos porque no sabía si había ganado. No llegué bien a la Vuelta, no estaba bien, pero seguí adelante, lo intenté y lo logré”, dijo Tronchon en meta.

Cuarta plaza para Van Aert, quien buscó sin encontrar su triunfo de etapa. Xavier Mikel Azparren, siempre combativo fue sexto y el venezolano del Movistar Orluis Aular octavo.