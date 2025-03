En ese momento, el ex número 3 del mundo llegó a once partidos ganados de manera consecutiva, sumando uno en las Nitto ATP Finals, cuatro en la United Cup y seis en su camino a semifinales en el Abierto de Australia. Su invicto actual, que empezó después de solo haber ganado tres partidos en 2025 antes de Dubái, ha estado marcado especialmente por un golpe: su servicio.

En cuatro de sus duelos más recientes no ha sufrido quiebres. Es decir que ha sostenido su saque en los últimos 37 juegos de servicio que ha disputado, incluidos los nueve de este domingo ante el actual No. 29 del mundo. De hecho, el No. 9 del escalafón ni siquiera enfrentó oportunidades de ruptura camino a dejar en 5-1 el Lexus ATP HeadToHead entre ambos.

Y esa imbatibilidad al saque (no llegó a 40/40 en sus turnos de servicio en todo el encuentro) la combinó con un 50 por ciento de efectividad convirtiendo los break points en la devolución (3/6). El griego de 26 años no mostró grietas por las que el italiano encontrara salidas, y terminó llevándose el duelo en apenas 68 minutos, el menor tiempo empleado para ganar un partido en este invicto de siete encuentros.

“Tengo que concentrarme en mi servicio, esa es la prioridad”, dijo, en pista, Tsitsipas, que ganó el 92 por ciento (22/24) de los puntos con el primer servicio, según Infosys ATP Stats. “Pienso en cómo voy a mantener el servicio, cómo voy a presionar al oponente. Hay una ventaja adicional en el hecho de mantener el servicio más fácilmente, tienes más tiempo para concentrarte en la devolución”.

El rival de Tsitsipas en octavos de Indian Wells será el ganador del duelo entre el danés Holger Rune y el francés Ugo Humbert. Un triunfo lo clasificaría por segunda vez a cuartos de este torneo, y por primera vez desde 2021, cuando se quedó en esa ronda (p. con Basilashvili).

En otros resultados de la jornada, el holandés Tallon Griekspoor derrotó 7-6(3), 6-3 al francés Giovanni Mpetshi Perricard, cabeza de serie No. 29. Su próximo rival será el ganador del duelo entre el local Frances Tiafoe y el japonés Yosuke Watanuki.

(Con información de ATP)