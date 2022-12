Tyson defiende a Messi y advierte a Canelo

Y uno de los que salió en defensa de La Pulga fue el ex boxeador Mike Tyson.

El ex pugilista ‘amenazó’ a Canelo Álvarez con volver a ponerse los guantes, dejando entrever un reto en el ring si llega a “tocar” al delantero del PSG.

“Alguien llamado Canelo amenazó a Messi. Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring”, advirtió el estadounidense en entrevista con el medio BBO Sports.

El miércoles la polémica quedó zanjada, luego de que Canelo se disculpara con Messi por su reacción y el propio argentino rompiera el silencio.

“Ahí vi que salió (Canelo) a disculparse. Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, que es parte de un vestuario dejar la camiseta ahí. No hay más.

“Es más, no tengo que pedir perdón porque no le falté respeto a la gente de México, ni a la camiseta ni a nadie, pero bueno, ya quedó ahí y no pasa nada”, aseguró el capitán de la Albiceleste.