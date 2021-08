“Me siento muy contenta porque estuve cerca de las medallas, ya me di cuenta de que me gusta formar parte del podio, así que a trabajar al doble. Un cuarto lugar no está mal, refleja años de trabajo”, dijo Gaby, quien con Alejandra obtuvo bronce en la modalidad sincronizada.

En una competencia de altísima dificultad, las mexicanas se midieron a rivales como la china Hongchan Quan, quien obtuvo dos saltos con calificaciones perfectas (10).

“Cuando veo clavados así no me intimido, al contrario, quiero competir contra ella para exigirme más. Si ellas pueden ser perfectas, por qué nosotras no”, agregó Agúndez, de 21 años de edad.